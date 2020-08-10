РИАМО - 10 авг. Подмосковные застройщики восстановили объемы работ и вышли на строительные мощности, которые были заложены до пандемии коронавируса и введения ограничительных мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Работы на стройках Подмосковья были приостановлены с 13 апреля по 18 мая.

«Несмотря на это, сейчас компании восстановили докризисный темп. Значительную роль в поддержании застройщиков сыграли меры поддержки, принимаемые на федеральном и региональном уровнях. На восстановление покупательского спроса очень повлияла программа льготной ипотеки под 6,5%. Сегодня в Московской области уже выдано порядка 7,3 тысячи кредитов по данной программе на общую сумму более 25,7 миллиона рублей», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В планах у застройщиков – возвести большее число объектов в срок. Для ускорения завершения строительства принимаются все необходимые меры.

Так, группа компаний «Инград» не меняет планов по вводу в строй жилья до конца этого года, все запланированные объекты будут введены до 2020 года. Сейчас на объектах компании в Подмосковье работают около 2,2 тысячи человек. На всех стройплощадках действует повышенный режим контроля и профилактики.

«Уже в начале июня мы смогли полностью восстановить объемы строительных мощностей. Важную роль сыграло то, что наша компания абсолютно все проекты реализует через счета эскроу. Это помогло нивелировать колебания рынка, финансирование наших строек не приостанавливалось», - отметил генеральный директор ГК «МИЦ» Даромир Обуханич.

Компании «Гранель» не потребуется ускорять работы для завершения объектов в срок, поскольку все работы проводились с запасом по времени. Застройщик не планирует переносить сроки ввода домов в эксплуатацию.