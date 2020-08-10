РИАМО - 10 авг. На территории столичного района Ясенево задержан гражданин 2001 года рождения по подозрению в совершении разбойного нападения на девушку, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

О нападении сотрудникам полиции сообщила потерпевшая 2001 года рождения. Она рассказала, что инцидент произошел 8 августа примерно в 23:35 на улице Тарусской. После чего были установлены детали нападения.

«Неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, пытался открыто похитить денежные средства, но не довел свой умысел до конца», –сказал собеседник агентства.

В результате проведения расследования и розыска стражам порядка удалось задержать подозреваемого в нападении на девушку. Им оказался неработающий гражданин 2001 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.