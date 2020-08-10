РИАМО - 10 авг. Земельный участок площадью 0,8 гектара в Раменском городском округе сдали в аренду компании «Осьминожка и КО» для строительства фабрики по производству гардинно-тюлевых полотен и кружев, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Инвестиции в проект превысят 63 миллиона рублей, а его реализация позволит обеспечить рынок качественным конкурентоспособным отечественным продуктом», - говорится в сообщении.

За время реализации проекта в консолидированный бюджет Подмосковья поступит 9 миллионов рублей, будет создано 10 рабочих мест.

Запуск фабрики запланирован на 2022 год.