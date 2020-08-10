РИАМО - 10 авг. Мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого в Москве, взяли под стражу, сообщила РИАМО в понедельник старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Происшествие произошло вечером 9 августа в квартире жилого дома, расположенного по улице Тимирязевской в Москве.

«Мужчина в ходе распития спиртных напитков на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес своему знакомому удар ножом в область груди. От полученных повреждений последний скончался на месте происшествия», - сказала Иванова.

Во время проведения следственных действий задержанный признал свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело.