РИАМО - 10 авг. Начиная с осени текущего года около 200 спортсменов смогут тренироваться в новом спортивном комплексе с футбольным полем на территории столичного района Северное Медведково, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

В понедельник новый спорткомплекс с футбольным полем открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

«На новом стадионе в Студеном проезде будет организован круглогодичный тренировочный процесс, а также проведение турниров, включая домашние игры Первенства города Москвы по футболу. Начиная с осени 2020 года спортивную подготовку здесь будут проходить порядка 200 человек», – заявил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в состав спорткомплекса вошли футбольное поле, легкоатлетическое ядро и административно-спортивный корпус.

Открытие объекта позволит играть в футбол и заниматься легкой атлетикой не только воспитанникам спортивных школ, но и всем желающим.