РИАМО - 10 авг. Начиная с осени текущего года около 200 спортсменов смогут тренироваться в новом спортивном комплексе с футбольным полем на территории столичного района Северное Медведково, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В понедельник новый спорткомплекс с футбольным полем открыл мэр Москвы Сергей Собянин.
Он добавил, что в состав спорткомплекса вошли футбольное поле, легкоатлетическое ядро и административно-спортивный корпус.
Открытие объекта позволит играть в футбол и заниматься легкой атлетикой не только воспитанникам спортивных школ, но и всем желающим.
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