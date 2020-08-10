РИАМО - 10 авг. АО «Мособлэнерго» в 2020 году построит две трансформаторные подстанции в городском округе Шатура, новые объекты, а также ремонтные работы на линиях сделают в рамках соответствующей программы капремонта, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

В планах Шатурского производственного отделения АО «Мособлэнерго» на 2020 год - строительство комплектной трансформаторной подстанции в городе Рошаль, на улице Октябрьской Революции. Объект обеспечит электричеством систему уличного освещения и шесть многоквартирных домов Рошаля. Также для нового жилого микрорайона Шатуры, в котором находятся пять многоквартирных домов и строится школа, создадут трансформаторную подстанцию и проложат кабельную линию 10 кВ.



«По программе капитального ремонта в 2020 году Шатурское производственное отделение АО «Мособлэнерго» обеспечит частные дома СНТ «Ягодка» бесперебойным круглогодичным электроснабжением. Для этого планируется замена 840 метров воздушной линии 10 кВ, которая обеспечивает дачников электричеством», - говорится в сообщении.



В округе также запланировали переустройство участка кабельной линии 10 кВ протяженностью 650 метров, которая питает электроэнергией Шатурскую центральную районную больницу и детский сад №28. Еще один участок кабельной линии сделают для школы-интерната для детей с ОВЗ, детского сада «Журавушки» и городской библиотеки.



По инвестиционной программе в 2020 году в Шатуре также построят воздушную линию 10 кВ в поселке Осаново на улице Школьная. Эта линия позволит обеспечить «кольцевую» схему энергоснабжения всего поселка.