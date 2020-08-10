РИАМО - 10 авг. В Подмосковье правоохранители задержали двоих мужчин - жителей Москвы и Домодедова, которые подозреваются в мошенничестве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

О совершении преступления полицейским стало известно после обращения в дежурную часть УМВД России по Коломенскому городскому округу женщины с заявлением о краже автомобиля. В результате противоправного деяния был причинен материальный ущерб в размере 3,5 миллиона рублей. Правоохранители провели расследование и задержали подозреваемых, установив детали инцидента.

«Злоумышленники осуществили продажу автомобиля, используя поддельный паспорт и генеральную доверенность на право управления и распоряжения автомобилем, получив от женщины 3,5 миллиона рублей, и передали ей два комплекта ключей, один из которых оказался муляжом. Используя имеющийся у них ключ, перегнали автомобиль от дома потерпевшей на территорию автосервиса в Москву», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Фигурантам назначена мера пресечения в виде заключения под стражу.