РИАМО - 10 авг. Военно-морской флот РФ примет активное участие в VI Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который пройдет с 23 по 29 августа на базе Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» в Подмосковье, сообщается на сайте министерства обороны РФ.
Более того, на форуме впервые создадут соответствующий кластер, где представят модели современных и перспективных надводных кораблей, подводных лодок, а также новейшие технические разработки для флота.
В тематических зонах также представят модели современных и перспективных надводных кораблей, образцов морского подводного и ракетно-артиллерийского вооружения.
Экспозиция центра Русского географического общества при Главном командовании Военно-морского флота будет посвящена освоению Арктики, а также экспедиции исследовательского судна «Адмирал Владимирский» в Антарктиду в 2019-2020 годах.
Здесь же будет работать VR-кинотеатр, где можно будет отправиться в путешествие по России. Также там проведут фотовыставки и демонстрации.
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