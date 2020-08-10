РИАМО - 10 авг. Военно-морской флот РФ примет активное участие в VI Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который пройдет с 23 по 29 августа на базе Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» в Подмосковье, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Более того, на форуме впервые создадут соответствующий кластер, где представят модели современных и перспективных надводных кораблей, подводных лодок, а также новейшие технические разработки для флота.

«Среди основных составляющих кластера Военно-морского флота стоит отметить статическую экспозицию образцов вооружения, военной и специальной техники, динамический показ натурных образцов, стенды предприятий оборонно-промышленного комплекса, разрабатывающих вооружение, военную и специальную технику в военно-морской сфере, стенд Главного командования ВМФ (павильон «С»), а также научно-деловую программу по тематике развития», - говорится в сообщении.

В тематических зонах также представят модели современных и перспективных надводных кораблей, образцов морского подводного и ракетно-артиллерийского вооружения.

Экспозиция центра Русского географического общества при Главном командовании Военно-морского флота будет посвящена освоению Арктики, а также экспедиции исследовательского судна «Адмирал Владимирский» в Антарктиду в 2019-2020 годах.

Здесь же будет работать VR-кинотеатр, где можно будет отправиться в путешествие по России. Также там проведут фотовыставки и демонстрации.

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