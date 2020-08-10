РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 авг. В Балашихе 47 сотрудников детского сада №17 «Одуванчик» прошли осмотр врачей-специалистов и получили на руки заключения с результатами исследований, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В понедельник депутат Госдумы Максим Сураев вместе с главным врачом Балашихинской областной больницы Михаилом Антиповым и директором Ледового дворца «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина Александром Бахтиным в ходе рабочего визита в детский сад проверил, как реализуется скрининг-диагностика в рамках программы «Скрининг работников социальной сферы и учреждений культуры».

«На территории Московской области уже не первый год проводится скрининг здоровья. Причем по нескольким социальным сферам – образование, спорт, медицина. Мы сегодня смотрели, как эта программа работает в детском саду. Я считаю, что это правильно», – сказал Сураев.

Скрининг в детском саду №17 прошли 47 человек. Мероприятие включало проведение лабораторных исследований, в том числе на антитела к Covid-19, а также осмотр терапевта, невролога, кардиолога и стоматолога.

По словам Антипова, опыт, который они накапливают в процессе скринингов, в будущем пригодится для принятия административных решений.

«Не только для того, чтобы человек знал статус своего здоровья, но и чтобы руководитель каждого учреждения мог оценить состояние здоровья своего работника. И, соответственно, либо его поощрить, либо дополнительно через профсоюзный комитет позаботиться о здоровье своих сотрудников», – подчеркнул Антипов.

Скрининг проводится в рамках программы «Скрининг работников социальной сферы и учреждений культуры». На текущий момент обследование прошли уже более 500 человек, в том числе проверено здоровье сотрудников 5 детских садов Балашихи. До начала учебного года планируется, что скрининг пройдут 3-4 тысячи человек.