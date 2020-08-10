РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 авг. В подмосковных Люберцах 20 августа пройдет ярмарка вакансий, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Приглашаем люберчан принять участие в ярмарке вакансий рабочих мест для всех категорий граждан. Мероприятие пройдет 20 августа в Люберецком центре занятости населения», - говорится в сообщении.

Центр находится по адресу: Люберцы, улица Комсомольская, дом №19. Ярмарка начнется в 10:00 и продлится до 13:00. Она организована с учетом требований Роспотребнадзора.