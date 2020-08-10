РИАМО - 10 авг. В столице на прошлой неделе зарегистрирован 31 случай присасывания клещей, в основном они произошли при посещении национального парка «Лосиный остров», парков «Серебряный бор», «Сокольники», природного комплекса Зеленограда и на территории дачных участков в новой Москве, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора по столице.

Основные случаи обращений москвичей в столичные больницы связаны с укусами клещей, которые произошли в Московской области – 508 случаев, а также в Брянской, Владимирской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях, в Алтайском крае, Карелии, Крыму, Беларуси – 148 случаев.

«За прошедшую неделю в Москве зарегистрировано три случая клещевого боррелиоза, связанные с присасыванием клещей на территории Москвы: в деревне Губкино (ТиНАО) – 2 случая и на территории национального парка «Лосиный остров» (ВАО) – 1 случай», – говорится в сообщении.

В Москве, по данным на 5 августа, акарицидные обработки провели на территории площадью свыше 3,5 тысячи гектаров, что в 1,2 раза больше аналогичного периода прошлого года.

Против клещей обработаны территории летних оздоровительных лагерей, объектов, подведомственных департаменту образования и науки, департаменту труда и социальной защиты населения, департаменту жилищно-коммунального хозяйства, департаменту культуры Москвы.

Также от клещевого энцефалита привиты свыше 15,6 тысячи человек, в том числе более 6,7 тысячи детей.

Клещей на исследование различных болезней можно сдать в Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по адресу: Москва, Варшавское шоссе, дом 19А, кабинет 107. Прием биологического материала осуществляется, ежедневно с 9:30 до 16:00, срок выдачи результатов – не позднее трех рабочих дней. Контактный телефон: 8(495)954-95-22 добавочный 201, 205, 251.

Также материал примут в ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по адресу: Москва, улица Новогиреевская, дом №3А. Прием осуществляется в любом офисе Центра молекулярной диагностики (СМD). График работы и расположение офисов доступны на сайте www.cmd-online.ru.