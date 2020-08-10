РИАМО - 10 авг. Согласно данным МЧС, в ближайшие часы и до 21:00 в Москве местами ожидаются гроза с дождем и сильный ветер, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Аккуратнее на дорогах. Не паркуйтесь и не укрывайтесь под деревьями и рекламными щитами. Берегите себя!» - говорится в сообщении.

Всех горожан просят сообщать о поврежденных из-за ветра знаках и светофорах по номеру 3210.