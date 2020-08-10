РИАМО - 10 авг. До 2022 года в столице планируют построить 73 спортивных объекта, большую часть из них возводят за счет Адресной инвестиционной программы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Всего в 2020-2022 годах в Москве будет построено 73 объекта спорта, 45 из этих проектов реализуются за счет городской Адресной инвестиционной программы, а другие 28 объектов возводятся силами частных инвесторов», - сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что внимание уделяется не только спортивным объектам для профессионалов, но и для занятий спортом всех жителей города.

«Уже завершена половина работ на стадионах на улице Паустовского в Юго-Западном административном округе и у корпуса 919 микрорайона 9 в Зеленограде. Кроме того, почти готово поле на пересечении улиц Николая Старостина, Косинской и Салтыковской в Восточном административном округе – там выполнено 95% работ», - добавил Бочкарев.

Он отметил, что еще одно поле, работы на котором выполнены на 20%, появится в составе стадиона «Москвич» на Волгоградском проспекте.