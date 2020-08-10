РИАМО - 10 авг. В городском округе Лотошино Московской области сдается в аренду на 9 лет земельный участок площадью 500 квадратных метров, расположенный по адресу: Лотошино, улица 2-ая Полевая, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

На земельном участке предусматривается размещение гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта.

«Земельный участок полностью свободен от каких-либо построек: зданий, строений и сооружений. Стартовая величина годовой арендной платы за пользование земельным участком составляет 5,5 тысячи рублей», - говорится в сообщении.

Приема заявок на участие в аукционе осуществляется до 8 сентября 2020 года на электронной торговой площадке (www.rts-tender.ru), № процедуры 39277.

Аукцион состоится 11 сентября 2020 года.