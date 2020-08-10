РИАМО - 10 авг. Сильный дождь и гроза накрыли город Хотьково Сергиево-Посадского городского округа, передает корреспондент РИАМО.

Взрослые и дети убежали от непогоды домой. В течение пяти минут после начала ливня на улицах стало пустынно.

Также почти сразу началась гроза. Небо затянуло серыми тучами, сверкают молнии, вдалеке слышен гром.

По дорогам текут потоки дождевой воды. Образовались большие лужи.

Ранее МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе, дожде и шквалистом ветре. Предупреждение действует до 21:00 понедельника.