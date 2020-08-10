РИАМО - 10 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил вице-губернатору региона Игорю Трескову выехать на место, чтобы найти решение по поводу проблемы с переходом через железную дорогу в Химках, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Ранее между ЖК «Солнечная система» и «Две столицы» в Химках ликвидировали несанкционированный переход через железнодорожные пути, по которому жители ближайших жилых комплексов ходили к автобусным маршрутам до станции метро «Ховрино» и торговым центрам.

«Выезжайте на место и разберитесь в ситуации. Мы не можем подвергать опасности людей, но мы также должны обеспечить комфортное проживание для каждого нашего жителя. Поэтому важно разъяснить людям, что несанкционированный переход – это опасно. Поручаю вам выработать решение проблемы в кратчайшие сроки», — сказал Воробьев.

В прошлом году из-за несанкционированного перехода железной дороги в этом месте погибли четыре человека. В этом году смертность на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги выросла в три раза, погибли 12 человек.

За 2 года жители ближайших к станции Новые Химки домов 26 раз ломали ограждение у железной дороги.

С 14 сентября от ЖК «Солнечная система» и «Две столицы» до станции метро «Ховрино» начнет курсировать новый автобусный маршрут. До метро можно будет добраться за 40 минут, минуя переход через железную дорогу.

К концу года после запуска путепровода через Ленинградское шоссе в составе Репинской развязки, строительство которого ведется Московской областью, время в пути на автобусе сократится до 30 минут.