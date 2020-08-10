РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 авг. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий отметил хорошую работу управляющей компании «ЛГЖТ» по благоустройству двора на улице Льва Толстого.

Тема летнего содержания дворовых территорий стала главной в ходе выездного совещания Ружицкого. Оно прошло во дворе дома №7 на улице Льва Толстого.

«Поддержанием чистоты и порядка в этом дворе занимается управляющая компания АО «ЛГЖТ» - одна из лучших в округе. Рабочие ведут покос травы, покраску газонных ограждений, малых архитектурных форм. На детской игровой площадке заменили аварийный элемент на качелях, обновили песочницу», - сказал Ружицкий.

Он отметил большой вклад жителей в ухоженное состоянии дворовых территорий.

«Своими руками жители обустраивают газоны и высаживают цветы. От этого дворы выглядят уютными и красивыми», - уточнил Ружицкий.

Всего в округе работы по содержанию территорий ведутся в плановом режиме в 679 дворах.