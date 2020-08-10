РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 авг. В подмосковных Люберцах порядка 18 тысяч учащихся начальной школы будут получать бесплатное горячее питание с 1 сентября, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В понедельник он принял участие в заседании правительства Московской области под председательством губернатора региона Андрея Воробьева. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи, на нем обсудили ряд актуальных тем, среди которых – работа с поступившими на портал «Добродел» обращениями граждан, готовность к вводу строящихся школ и детских садов, подготовка учреждений образования к новому учебному году.

«Все 96 образовательных организаций городского округа Люберцы получили акты готовности. В новом учебном году за парты сядут почти 33 тысячи учеников, в детсады начнут ходить более 19 тысяч воспитанников. Также с 1 сентября все учащиеся начальной школы – а это порядка 18 тысяч человек – будут получать бесплатное горячее питание», – сказал Ружицкий.

По его словам, готовятся к открытию пристройка к Кадетской школе на 200 мест и новый корпус школы №48 в Малаховке на 275 мест. Эти учреждения будут укомплектованы оборудованием и мебелью до 20 августа.

Из 96 образовательных организаций городского округа – 45 школ, 47 детских садов и 4 учреждения дополнительного образования.