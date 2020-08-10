РИАМО - 10 авг. В Московской области работает ряд учреждений, оказывающих услуги гражданам, ставшим жертвами насилия, кроме того, разные виды услуг оказывают в стационарных и полустационарных условиях, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

Так, помощь оказывают в химкинском комплексном кризисном центре помощи женщинам «Спасение», домодедовском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Семья», клинском центре социальной помощи семье и детям «Семья», дмитровском центре социальной помощи семье и детям, ступинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Альбатрос».

«Социальное обслуживание граждан в учреждениях осуществляется в зависимости от сложности ситуации», - говорится в сообщении.

Разные виды услуг гражданам, постоянно проживающим в Подмосковье, оказывают в стационарных и полустационарных условиях. В стационарных центрах помогают круглосуточно тем, кто подвергся психофизическому насилию, а также тем, кто получил психотравмирующий опыт.

Также помощь в стационарных центрах оказывают людям, имеющим эмоциональные нарушения, невротические расстройства или трудности супружеских отношений.

В полустационарных отделениях помогают решать социальные, психологические и юридические вопросы и проблемы. Здесь проводят консультации по различным вопросам.

При этом соцосблуживание может проводиться как на разовой, так и на постоянной основе.

Более подробную информацию о кризисных центрах можно найти по ссылке: https://msr.mosreg.ru/.

В регионе работает круглосуточный детский телефон доверия: 8 800 2000 122. По номеру помощь оказывают квалифицированные психологи.