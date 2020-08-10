РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 авг. В городском округе Мытищи ООО «Агрофирма Пирогово» проводит активную борьбу с борщевиком Сосновского, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.

В понедельник в администрации Мытищ под руководством заместителя главы округа Светланы Лысенко прошло рабочее совещание по вопросу использования земель сельскохозяйственного назначения по их целевой принадлежности. В совещании приняли участие арендаторы и руководство компании ООО «Агрофирма Пирогово».

«Стоит отметить, что собственником земельных участков проводится активная борьба с вредоносным растением - борщевиком Сосновского. ООО «Агрофирма Пирогово» кроме механического метода удаления борщевика применяет агротехнический и химический, результатом стало существенное снижение количества обращения граждан в «Добродел» по данным участкам», - говорится в сообщении.

В рамках совещания также были рассмотрены вопросы, связанные с соблюдением природоохранного законодательства в связи с обращениями жителей деревни Беляниново.