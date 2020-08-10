РИАМО - 10 авг. Психолог Наталья Наумова сообщила, что телефонный звонок и фотографии помогут проверить на адекватность человека на сайте знакомств перед первой встречей, сообщает Nation News.

Специалист отметила, что у людей с психическими отклонениями есть период ремиссии, когда они адекватны, поэтому вычислить их порой трудно. Однако можно легко обезопасить себя от встречи с извращенцем, если перед свиданием позвонить новому знакомому.

«Нужно обязательно созвониться с человеком по телефону прежде, чем встречаться с ним. Нужно посмотреть, как человек реагирует, какие у него интонации, насколько он может поддерживать беседу. Нужно поискать общие интересы и хобби, чтобы понять, насколько человек вам близок по духу», – посоветовала Наумова.

Она добавила, что играющий определенную роль человек во время разговора каким-то образом все равно выдаст себя. При этом в разговоре следует задавать собеседнику вопросы.

«Спросите, чем человек увлекается, какие у него планы на будущее и посмотрите, какая будет реакция. У человека с нездоровой психикой обычно бывает очень острой. Любой вопрос может вызывать очень бурный эмоциональный всплеск. Может проявляться неадекватность», – сказала Наумова.

По словам эксперта, во время переписки такого эффекта можно не добиться, так как у собеседника всегда есть время на ответ. Кроме того, Наумова посоветовала внимательнее смотреть на фото, которые у нездоровых людей обычно слишком вызывающие.