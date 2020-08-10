РИАМО - 10 авг. Психолог Наталья Наумова сообщила, что телефонный звонок и фотографии помогут проверить на адекватность человека на сайте знакомств перед первой встречей, сообщает Nation News.
Специалист отметила, что у людей с психическими отклонениями есть период ремиссии, когда они адекватны, поэтому вычислить их порой трудно. Однако можно легко обезопасить себя от встречи с извращенцем, если перед свиданием позвонить новому знакомому.
Она добавила, что играющий определенную роль человек во время разговора каким-то образом все равно выдаст себя. При этом в разговоре следует задавать собеседнику вопросы.
«Спросите, чем человек увлекается, какие у него планы на будущее и посмотрите, какая будет реакция. У человека с нездоровой психикой обычно бывает очень острой. Любой вопрос может вызывать очень бурный эмоциональный всплеск. Может проявляться неадекватность», – сказала Наумова.
По словам эксперта, во время переписки такого эффекта можно не добиться, так как у собеседника всегда есть время на ответ. Кроме того, Наумова посоветовала внимательнее смотреть на фото, которые у нездоровых людей обычно слишком вызывающие.
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