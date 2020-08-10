РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 авг. Жители многоквартирных домов по улице Струве в микрорайоне Железнодорожный Балашихи пожаловались депутату Мособлдумы Тарасу Ефимову на нехватку парковочных мест, во дворах паркуется не более 300 человек, остальные либо идут на нарушение ПДД и ставят авто под запрещающий знак, либо вынуждены уезжать в соседние дворы, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

В понедельник Ефимов вместе с депутатом Совета депутатов округа Ульяной Кондряковой встретился с инициативной группой жителей ЖК «Центр-2» микрорайона Железнодорожный. Жильцы домов №№7-9 по улице Струве рассказали, что неоднократно проводили собрания и высказывались за сужение тротуара, расширение существующей дороги и обустройство дополнительных парковочных мест и на время дефицита парковок просили убрать запрещающий знак.

«Требования жителей абсолютно справедливые. Жилой район – это не только дома, но и дороги, парковочные карманы, школы, детские сады, инфраструктура. Причем застройка всех объектов должна идти планомерно», – сказал Ефимов.

По словам Кондряковой, дорога пока не передана в муниципальную собственность и работы по обустройству может проводить только застройщик.

Вместе с жителями депутаты также посетили улицу Поликахина, по которой проходит маршрут общественного транспорта, и где нет остановочных карманов для автобусов.

Депутат Мособлдумы уточнил, что вместе с администрацией Балашихи и городскими депутатами отработает обозначенные горожанами вопросы. При необходимости письма также будут направлены в профильные министерства Московской области.