РИАМО – 10 авг. Свыше 1 миллиона российских семей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума на человека, получают пособия на детей до трех лет в рамках нацпроекта «Демография», сообщает Газета.ru.

«Такие пособия выплачиваются родителям напрямую из средств федерального бюджета. <...> Средний размер выплаты составляет 12 тысяч рублей в месяц», — говорится в сообщении.

Сейчас такие выплаты на первого ребенка получают 836,6 тысячи семей в РФ, на второго - 113,2 тысячи, на третьего и последующих — еще 105,1 тысячи.

Если семья обратилась за выплатами в течение первых шести месяцев со дня рождения ребенка, то они устанавливаются с даты его рождения, а если позже — со дня подачи заявления.