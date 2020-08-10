РИАМО - 10 авг. В понедельник спасатели «Мособлпожспаса» транспортировали женщину, упавшую со склона песчаного карьера «Волкуша» в городском округе Лыткарино, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.
Прогуливаясь с дочкой ранним утром по карьеру, 51-летняя женщина подвернула ногу и упала вниз с крутого склона.
«Обнаружив и осмотрев женщину, врач определил перелом шейки бедра», - сказал спасатель Михаил Русин.
Он добавил, что пострадавшей наложили шину и сделали обезболивающий укол, после чего транспортировали на носилках.
После женщину отвезли в больницу.
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