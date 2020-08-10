РИАМО - 10 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководителями областных министерств и ведомств, главами городских округов сообщил, что временно исполняющим полномочия главы городского округа Долгопрудный назначен Владислав Юдин, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Ранее Юдин возглавлял Талдомский городской округ. Временно исполняющим обязанности главы Талдомского округа стал Юрий Крупенин.

Юдин родился 23 мая 1974 года. Он окончил Российский государственный гуманитарный университет, в 2011 году прошел обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

Юдин избирался депутатом совета депутатов городского поселения Дмитров. В 2011 году был избран депутатом Мособлдумы. В 2014 году Юдина избрали главой Талдомского района, в 2018 году он был избран главой Талдомского округа.

Ранее Долгопрудный возглавляла Александра Кочетинина. Она сообщила о сложении полномочий главы города по собственному желанию.