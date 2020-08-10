РИАМО - 10 авг. Общероссийский народный фронт открыл горячую линию по вопросам программы поддержки внутреннего туризма, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Народный фронт запустил горячую линию для россиян по номеру 8-800-200-3411, с помощью которой они смогут получить ответы на интересующие их вопросы по программе поддержки внутреннего туризма. Для информирования об условиях получения поддержки была подготовлена специальная графическая памятка с ответами на распространенные вопросы о программе лояльности», – сказал эксперт ОНФ, российский телеведущий и журналист Денис Полунчуков.

По его словам, в скором будущем начнет функционировать механизм кэшбэка для путешествующих по России. Но, как заверил эксперт, часто рядовому туристу кажется, что процедура его получения слишком сложная.

«До сих пор нет никаких подробных разъяснений по поводу того, кто, как и на каких условиях может этот кэшбэк получить. С целью разъяснения людям условий получения возвратов за покупку туров и оплату гостиниц ОНФ создал горячую линию, где можно получить информацию о самой процедуре и размерах денежных выплат, а также создал графическую памятку», – добавил Полунчуков.

Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кэшбэка за приобретенные услуги стартует в ночь с 20 на 21 августа и будет длиться до полуночи 28 августа. Воспользоваться соответствующей программой могут примерно три миллиона жителей РФ.