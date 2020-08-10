РИАМО – 10 авг. Культурно-досуговый центр общей площадью около 5,6 тысячи квадратных метров построят для жителей столичного района Бирюлево-Западное, внутри обустроят концертный зал на 450 мест, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Помещения смогут трансформироваться для студий и кружков. Также в центре будет спортзал, коворкинг и буфет.

«Здание выполнят в стилистике советского модернизма, но в современной интерпретации, используя нескольких видов облицовочных материалов – темно-розовую фактурную штукатурку, крупные сэндвич-панели красного цвета, а также металлическую сетку», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он добавил, что на фасадах сделают места под вывески и афиши с подсветкой.

Центр планируют возвести на Булатниковском проезде.