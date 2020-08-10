РИАМО - 10 авг. Санитарно-оздоровительные мероприятия проводят на территории лесного фонда Подмосковья, уже завершены работы по сплошной санитарной рубке на площади 2,6 гектара в Егорьевском лесничестве (Юбилейное участковое лесничество вблизи Егорьевска), говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Также завершены работы по уборке неликвидной древесины в Наро-Фоминском лесничестве (Башкинское участковое лесничество вблизи СНТ «Восход-81»), Дмитровском лесничестве (Протасовское участковое лесничество вблизи деревни Муракино), Виноградовском лесничестве (Гжельское участковое лесничество и Виноградовское участковое лесничество).

«Начаты работы по сплошной санитарной рубке в Егорьевском лесничестве (Больше-Гридинское участковое лесничество вблизи деревни Большое Гридино)», - говорится в сообщении.

Кроме того, начата уборка неликвидной древесины в Виноградовском лесничестве (Пласкининское участковое лесничество вдоль трассы А-107 и Ильинское участковое лесничество вдоль автодороги Велино - Сельвачево) и Подольском лесничестве (Пушкинское участковое лесничество вблизи Чехова, а также вблизи садоводства «Луч» и Мещерское участковое лесничество вблизи садоводства «Садко»).

Продолжаются работы по сплошным санитарным рубкам в Дмитровском лесничестве (Учинское участковое лесничество вблизи деревень Пирогово и Степаньково), Звенигородском лесничестве (Хлюпинское участковое лесничество вблизи деревни Хлюпино и Пионерское участковое лесничество вблизи поселка Матвейково) Егорьевском лесничестве (Юбилейное участковое лесничество и Пригородное участковое лесничество вблизи города Егорьевска), Истринское лесничество (Савельевское участковое лесничество вблизи деревни Егорьевское), Московском учебно-опытном лесничестве (Воря-Богородское участковое лесничество вблизи деревень Аксиньино и 1-я Алексеевка, Гребневское участковое лесничество вблизи деревень Богослово и Сабурово и Фряновское участковое лесничество во Фрянове) и других лесничествах.

Выборочные санитарные рубки продолжаются в Московском учебно-опытном лесничестве (Воря-Богородское участковое лесничество вблизи деревень Аксиньино и 1-я Алексеевка) и Талдомском лесничестве (Хотченское участковое лесничество вблизи деревни Федоровское).

Работы по уборке неликвидной древесины проводятся в Виноградовском лесничестве (Виноградовское участковое лесничество вдоль Егорьевского шоссе и вблизи деревни Никольское), Дмитровском лесничестве (Протасовское участковое лесничество вблизи деревни Муракино), Егорьевском лесничестве (Пешурское участковое лесничество вблизи СНТ «Машиностроитель» и «Лесные дали», Пригородное участковое лесничество вдоль автодороги Каданок - Старый Спасс, Чернолеское участковое лесничество вдоль автодороги Михали - Юрцево) и других лесничествах.