РИАМО - 10 авг. Москвичи заявили, что хотели бы получать пенсию в 92 тысячи рублей, сообщают «Известия».

Соответствующий опрос провел НПФ Сбербанка. В целом по России люди хотят иметь пенсию в 59 тысяч рублей. Мужчины хотели бы получать 61 тысяч, женщины рассчитывают на 56 тысяч. Как отмечают аналитики, накопить на такие выплаты реально, если откладывать по 29 тысяч рублей каждый месяц в течение 35 лет. Ожидания по размерам пенсии зависят также и от места жительства, профессии, образования участников опроса.

«Самые высокие притязания у москвичей – 92 тысячи рублей, у жителей Владивостока и Петербурга – 78 тысяч и 70 тысяч рублей соответственно. Минимальные ожидания в Ульяновске и Ярославле, где будущие пенсионеры хотели бы получать 48 тысяч рублей. В Барнауле и Воронеже считают, что достаточно 49 тысяч, в Ижевске, Рязани, Саратове и Тольятти – 50 тысяч рублей», – уточняется в сообщении.

Судя по профессиям, самые большие пенсионные ожидания у маркетологов, пиарщиков, транспортников и связистов. Они хотят получать 64 тысячи рублей. Работники торговли и бытового обслуживания хотели бы получать 61 тысячу рублей, ученые и аналитики – 59 тысяч. Большую пенсию хотят работники с частной практикой, фрилансеры, руководители компаний, частные предприниматели, владельцы бизнеса и домохозяйки.