РИАМО - 10 авг. Москвичи заявили, что хотели бы получать пенсию в 92 тысячи рублей, сообщают «Известия».
Соответствующий опрос провел НПФ Сбербанка. В целом по России люди хотят иметь пенсию в 59 тысяч рублей. Мужчины хотели бы получать 61 тысяч, женщины рассчитывают на 56 тысяч. Как отмечают аналитики, накопить на такие выплаты реально, если откладывать по 29 тысяч рублей каждый месяц в течение 35 лет. Ожидания по размерам пенсии зависят также и от места жительства, профессии, образования участников опроса.
Судя по профессиям, самые большие пенсионные ожидания у маркетологов, пиарщиков, транспортников и связистов. Они хотят получать 64 тысячи рублей. Работники торговли и бытового обслуживания хотели бы получать 61 тысячу рублей, ученые и аналитики – 59 тысяч. Большую пенсию хотят работники с частной практикой, фрилансеры, руководители компаний, частные предприниматели, владельцы бизнеса и домохозяйки.
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