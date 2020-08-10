РИАМО - 10 авг. В селе Федино городского округа Воскресенск сдается в аренду 30 тысяч квадратных метров земли под размещение спортивной базы на семь лет, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Этот земельный участок полностью свободен от каких-либо построек: зданий, строений и сооружений.

«Стартовая величина годовой арендной платы составляет 830 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Место приема заявок на участие в аукционе - электронная торговая площадка (www.rts-tender.ru), номер процедуры - 39812. Заявки принимаются до 15 сентября 2020 года. Сам же аукцион состоится 18 сентября 2020 года.