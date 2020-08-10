РИАМО - 10 авг. Неизвестный похитил с карты жителя Москвы около 450 тысяч рублей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

О происшествии стало известно после того, как о пропаже денег заявил мужчина 1964 года рождения. Он уточнил, что средства исчезли с его банковского счета. Известно, что преступление было совершено еще 21 июля.

«Неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, под предлогом сохранения денежных средств на счете завладел кодами из СМС-сообщений, с банковской карты совершил кражу денежных средств в сумме 449 тысяч 430 рублей», – говорится в сообщении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.