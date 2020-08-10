РИАМО - 10 авг. Вечером в понедельник пробки на столичных дорогах могут достигнуть семи баллов, основные трудности возможны на больших магистралях, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Сейчас на дорогах 4 балла. Хорошего вечера», - говорится в сообщении.

Из-за проведения дорожных работ особенно сильные затруднения дорожного движения ожидаются на внешней стороне Третьего транспортного кольца, в Шереметьевском тоннеле, на Киевском путепроводе в обе стороны движения по ТТК, Волоколамском шоссе, 68-м километре МКАД, проспекте Мира, Большом Каменном мосту, 8-м километре МКАД при движении в обе стороны и Кутузовском проспекте.

Особенно загруженными будут Волгоградский проспект, Щелковское шоссе, проспект Мира, Ленинградское шоссе от станции метро «Сокол» до МКАД, Волоколамское шоссе, Рязанский проспект, Садовое кольцо и Кутузовский проспект.