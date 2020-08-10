РИАМО – 10 авг. Народный артист России Дмитрий Певцов на своей странице в Instagram опубликовал видео, где показал себя до и после бритья, сообщает Федеральное агентство новостей.

Несколько месяцев назад Певцов отрастил бороду. Сейчас же артист был вынужден избавиться от нее из-за работы.

«Прощай, бороденка! Здравствуй, работа!» — подписал он видеоролик.

Реакция последовала незамедлительно. Поклонники оценили новый образ и отметили, что так Певцов выглядит моложе.