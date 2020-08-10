РИАМО - 10 авг. Карантин по лейкозу крупного рогатого скота отменили в деревне Асошники городского округа Луховицы, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В ноябре 2017 года в Луховицах был установлен диагноз лейкоз крупного рогатого скота в крестьянском хозяйстве в деревне Асошники. При проведении исследований биологического материала, взятого у 17 голов крупного рогатого скота, у 14 животных подтверждено заболевание – лейкоз.

«В декабре 2017 года распоряжением Главного управления ветеринарии Московской области были наложены ограничительные мероприятия (карантин)», – говорится в сообщении.

Впоследствии в хозяйстве провели мероприятия по оздоровлению от лейкоза крупного рогатого скота. В рамках мероприятий проведен убой заболевших животных.

На момент проведения обследования в хозяйстве отсутствует зараженное поголовье.