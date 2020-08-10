РИАМО - 10 авг. Областная станция переливания крови провела акцию «День донора» в доме правительства Московской области, традиционно в акции приняли участие операторы системы-112 Московской области и сотрудники ГКУ МО «Центр 112», говорится в сообщении пресс-службы системы-112 Московской области.

«Мы не пропустили ни одной акции по сдаче крови. Некоторые наши коллеги уже являются Почетными донорами», - поделился оператор системы-112 Московской области Владимир Асламов.

Регистрация доноров, медицинское обследование, завтрак проходили в холле.

Кровь сдавали в мобильной станции переливания крови, размещенном во дворе дома правительства.

Донорская кровь и ее компоненты, заготовленные в Подмосковье, поступают в медорганизации области, в том числе в перинатальные центры для помощи тем, кто нуждается в переливании. Они необходимы для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями.