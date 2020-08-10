РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 авг. В период с 3 по 9 августа в городском округе Мытищи зарегистрировали 90 ДТП с материальным ущербом и три ДТП с четырьмя пострадавшими, из них двое детей, сообщается на сайте администрации горокруга.

«6 августа водитель Kia Cerato ехал по улице Школьная в деревню Сухарево со стороны Дмитровского шоссе в сторону деревни Катуар, напротив дома 140 совершил наезд на бордюрный камень справа, после чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовой машиной «МАН», двигавшейся со стороны в сторону Дмитровского шоссе. В результате ДТП пострадал водитель Kia, мужчину с серьезными травмами госпитализировали в больницу», - говорится в сообщении.

8 августа женщина-водитель машины BMW 328 при движении задним ходом по территории базы отдыха «Троицкое», не убедившись в безопасности своего маневра, совершила наезд на мужчину с детской коляской, в которой находился семимесячный мальчик. В результате наезда мужчина и его ребенок получили серьезные травмы.

«9 августа водитель Hyundai Santa Fe ехал по дворовой территории улицы Шараповская, напротив дома 1/2 совершил наезд на семилетнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованных автомашин с правой стороны по ходу движения машины. В результате наезда девочка получила травму стопы и была госпитализирована в больницу», - отмечается в материале.

Дворы давно перестали быть безопасными. Большое количество припаркованных автомобилей, деревья и кустарники, гаражи, другие постройки создают «слепые зоны» - места с ограниченной видимостью. Даже находясь на прогулке с ребенком, родители не всегда успевают среагировать на его передвижения. Нескольких секунд бывает достаточно, чтобы ребенок выбежал под колеса автомобиля.

Чтобы предотвратить трагедию, родителям необходимо постоянно рассказывать ребенку о возможной опасности, учить его, как правильно вести себя, чтобы не попасть под колеса автомашины. Госавтоинспекторы советуют взрослым во время прогулки показать ребенку опасные места, где и как можно попасть под машину. Если у подъезда стоят автомобили, обратить на это внимание ребенка, научить его осматриваться по сторонам и определять нет ли опасности приближающегося транспорта.