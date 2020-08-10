РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 авг. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемую в порче чужого автомобиля, сумма ущерба составила более 28 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 51-летнего уроженца Тульской области о том, что неизвестная повредила его автомобиль иностранного производства на улице Тепличной. Общая сумма материального ущерба составила более 28 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления была задержана 41-летняя уроженка одной из республик ближнего зарубежья. В отношении подозреваемой дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - говорится в сообщении.

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.