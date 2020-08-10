РИАМО - 10 авг. Свыше 11,3 тысячи человек обратились за медицинской помощью в Подмосковье после укусов клещей с начала сезона, из них больше 3,6 тысячи детей, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано больше 22 тысяч случаев укуса клещами, из них почти 6 тысяч – дети.

«С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, проводят вакцинацию против клещевого энцефалита», - говорится в сообщении.

Так, в настоящий момент от клещевого энцефалита вакцинировано больше 2,1 тысячи человек, в том числе 587 детей.

«Результаты лабораторных исследований 3821 клеща свидетельствуют об отсутствии в них возбудителей клещевого вирусного энцефалита. В 12,37% исследованных клещей обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 0,13% - возбудители моноцитарного эрлихиоза человека, и в 1,73% - гранулоцитарного анаплазмоза человека», - говорится в сообщении.

За 7 месяцев текущего года зарегистрировано 39 случаев болезни Лайма, в том числе пять среди детей, что ниже аналогичного периода прошлого года в 2 раза.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом на территории Московской области не зарегистрировано.