РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 авг. В больницу в микрорайоне Авиационный Домодедова поступил новый ультразвуковой сканер, сообщается на странице Домодедовской центральной городской больницы в соцсети «ВКонтакте».

«Современный ультразвуковой сканер производства компании Samsung Medison поступил в больницу микрорайона Авиационный. Компактный размер позволяет с легкостью перемещать аппарат в ограниченных пространствах, например, через узкие дверные проемы или в палате пациента», - говорится в сообщении.

Аппарат оснащен четырьмя датчиками, которые позволяют проводить абдоминальные исследования, акушерство и гинекологию, кардиологию, ангиологию, урологию, исследования поверхностных органов и костно-мышечной системы, молочных желез.

Аппарат закуплен за счет средств нормированного страхового запаса.