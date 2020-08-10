РИАМО - 10 авг. Житель Подмосковья Алексей Подсекаев выиграл в лотерею больше 5 миллионов рублей, ему повезло в 17 239-м тираже «Гослото «5 из 36», говорится в сообщении пресс-службы «Столото».

На оформление выигрыша он приехал с женой. Победитель считает, что именно супруга принесла ему удачу.

«Последние три года я отмечаю в билетах одну и ту же комбинацию чисел. Она состоит из дат дней рождения близких. Мы ехали в электричке, когда на телефон пришла СМС-ка о выигрыше. Когда я увидел размер приза на сайте «Столото», чуть в пляс не пустился. Эмоции были такие же радостные, как в день нашей свадьбы!» - сказал Подсекаев.

Супруги рассказали, что благодаря выигрышу смогут полностью погасить ипотеку, а также купить новую машину.

Алексей по профессии инженер, а его жена – Наталья работает администратором в стоматологической клинике.