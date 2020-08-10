РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 авг. В деревне Васильевское Щелкова ликвидировано самовольно установленное летнее кафе рядом с пляжем на правом берегу Клязьмы, постоянный шум и антисанитария вызывали нарекания у местных жителей, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В связи с обращениями жителей глава городского округа Андрей Булгаков поручил управлению потребительского рынка провести проверку.

«Было выявлено, что помещением для посетителей кафе служил шатер. По словам сотрудников управления потребрынка, условия содержания не соответствовали санитарным нормам. Внутри - грязные стулья и столы. Кухня фактически полевая, холодильника нет. В ненадлежащем состоянии биотуалет, установленный на прилегающей территории», - говорится в сообщении.

Никаких разрешительных документов владельцы предоставить не смогли, в том числе отсутствовали договор на вывоз мусора и лицензия на продажу алкогольных напитков.

На данный момент незаконно установленный объект демонтирован.