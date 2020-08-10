РИАМО - 10 авг. Жителей подмосковного Реутова приглашают присоединиться к общественному обсуждению архитектурно-художественной концепции нового парка в микрорайоне 6А, которое состоится 13 августа на площадке Zoom, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В июне в Реутове стартовали работы по проектированию ландшафтного парка площадью порядка 5 гектаров между МКАД и микрорайоном 6А. После проведение инженерно-геологических работ специалисты подрядной организации приступили к созданию архитектурно-художественной концепции. Ее открытое обсуждение прошло с жителями в середине июля в режиме онлайн-конференции», - говорится в сообщении.

После первой встречи с реутовчанами и обработки анкет проектировщиками была проработана концепция общественной территории. 13 августа жителям представят первые результаты работы команды специалистов. Участники смогут обсудить вариант, который предложили архитекторы, и внести свои замечания и предложения, после чего проектировщики доработают проект с учетом пожеланий жителей.

На предстоящей встрече обсудят вопросы о необходимости оборудования транзитных и прогулочных пешеходных и велосипедных маршрутов, беговой дорожки, детской площадки, площадки для собак, площадок для сбора мусора, зоны для установки мангалов, а также о реке, дополнительном озеленении, ограждении территории и установке освещения.

Встреча состоится 13 августа в 19:00. Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке. Идентификатор конференции: 845 9664 8417, код доступа: 1.

По мнению авторов проекта, новая зеленая зона в северной части Реутова снизит вредное воздействие от проезжающих по Московской кольцевой автодороге машин и улучшит экологическую ситуацию в городском округе в целом.