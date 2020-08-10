РИАМО – 10 авг. Медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, будут особым образом считать пенсионный стаж, сообщается на сайте правительства РФ.

Он подчеркнул, что это решение было принято по поручению президента России Владимира Путина.

«Для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом и подозрением на него, устанавливаем особый порядок исчисления пенсионного стажа. Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня», - отметил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением Covid-19.

Он уточнил, что норма будет с 1 января до конца сентября текущего года. Это постановление он уже подписал.

«Благодаря этому решению каждый год около 4 тысяч врачей и других медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию», - подчеркнул премьер-министр.

На эти выплаты дополнительно потребуется ежегодно 325 миллионов рублей.

Текстовая трансляция

10 АВГУСТА

- Медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, будут особым образом считать пенсионный стаж. Один день помощи больным будет засчитываться как два рабочих дня.

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Это значительно больше, чем в других регионах из-за того, в Москве организован большой объем тестирования, в том числе и по свободной записи, – и по ПЦР-тестам, и по ИФА-тестами. Свободная запись дает большую выявляемость.

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