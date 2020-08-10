РИАМО - 10 авг. В 2020 году в школы Московской области пойдут 942 тысячи детей, при этом 110 тысяч ребят пойдут в первый класс, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Губернатор региона Андрей Воробьев поручил подготовиться к проведению традиционных линеек в День знаний, а также донести до детей, родителей и учителей информацию о новых стандартах безопасности.

«Наша задача - максимально подготовиться к линейкам, к учебному процессу. Каждый год в наши школы идет на 5% больше детей, в этом году - плюс 38 тысяч. В 1 класс отправятся 110 тысяч ребятишек, в прошлом году было – 105 тысяч. Мы активно строим и школы, и детские сады», - сказал Воробьев.

Школы региона должны обеспечены бесконтактными градусниками, дезинфицирующими средствами, запасом средств индивидуальной защиты, приборами обеззараживания воздуха.

Потоки школьников разделят, используя несколько входов, формируя график прибытия с интервалами в 10-15 минут или один урок. И для сотрудников, и для детей также организуют «утренний фильтр». Особых требований придется придерживаться и при организации питания. Так, будут увеличены дистанции между столами и составлен индивидуальный график для класса.

Кроме того, согласно поручению губернатора, с сентября все ученики первых - четвертых классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Дополнительно в регионе до начала учебного года проведут тестирование всех учителей, а с сентября поликлиники будут информировать школы о болеющих детях.

«У нас порядка 1,5 тысячи школ в Московской области, все они начнут работать с началом учебного года. 1 сентября запланировано открытие 16 новых школ, построенных за средства бюджета Московской области, а также 5 - из внебюджетных источников», - сказала министр образования Ирина Каклюгина.

По ее словам, в регионе функционирует около 2 тысяч детских садов, они работают в штатном режиме. С 1 сентября начнут работать шесть новых больших детсадов, построенных за региональный бюджет. Кроме того, откроются еще 12 за счет средств инвесторов».

В текущем году за счет регионального бюджета намерены открыть еще 34 школы и пристройки, девять детсадов и три учреждения допобразования.

«В Подмосковье осуществляется большая программа по строительству социальных объектов за счет средств бюджета. Только сейчас, на этапе строительства, находятся 67 объектов образования. Они будут введены в 2020-2021 годах», - сказал министр строительного комплекса Владимир Локтев.