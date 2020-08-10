РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 авг. На полигоне ЦНИИТОЧМАШ Подольска прошли матчи открытого Кубка ФВСР по силуэтной стрельбе из винтовок, говорится в сообщении пресс-службы Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения.

«На полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в Подольске Федерация высокоточной стрельбы России (ФВСР) провела второй матч Открытого Кубка ФВСР по силуэтной стрельбе из малокалиберных винтовок и первый матч по силуэтной стрельбе на дистанциях 200, 300, 385 и 500 метров. В соревнованиях приняло участие более 70 стрелков из Подольска, Балашихи, Дмитрова, Звездного городка, Зеленограда, Люберец, Тулы, Владимира, Архангельска и других городов», - говорится в сообщении.

В силуэтной стрельбе победителями стали: Артем Науменко – 26 сбитых фигур (Москва); Максим Мосин – 22 сбитые фигуры (Москва); Роман Перебоев – 21 сбитая фигура (Зеленоград). В матче по силуэтной стрельбе из винтовок центрального боя призовые места распределились следующим образом: Сергей Иконников – 20 пораженных мишеней (Москва); Максим Писаренко – 16 пораженных мишеней (Архангельск); Александр Ладонин –13 пораженных мишеней (Москва).

Силуэтная стрельба – стрельба по силуэтам, которые представляют собой различные стилизованные фигуры животных: куры, поросята, индюшки, барашки. В силуэтной стрельбе из малокалиберных винтовок спортсмены ведут стрельбу стоя на дистанции 40, 60, 77 и 100 метров. Силуэтная стрельба из винтовок центрального боя (Big bore rifle), стоя, с рук на 200, 300, 385 и 500 метров – самая элитная дисциплина силуэтной стрельбы. Задачей стрелка было поразить на каждой дистанции две группы по пять мишеней.

Соревнования прошли в рамках соглашения о сотрудничестве между ЦНИИТОЧМАШ и ФВСР в целях популяризации спортивной стрельбы, привития навыков безопасного владения оружием, воспитания у россиян грамотного, ответственного и осознанного отношения к нему.