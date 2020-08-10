РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 авг. В семи многоквартирных домах микрорайона Климовск Подольска временно не будет воды 11 августа из-за работ по замене пожарных гидрантов, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 11 августа не будет подаваться вода с 10:00 до 12:00 в многоквартирные дома по адресам: улица Революции, 1А, 1Б, 3А, 3Б, 4, 6; улица 8 Марта, 11. На это время МУП «Водоканал» запланировало работы по замене пожарных гидрантов», - говорится в сообщении.

Организация приносит извинения жителям за временные неудобства.