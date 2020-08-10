Оформление участка в собственность: как зарегистрировать самовольно занятую землю

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По словам Алексея Пискунова, начальника управления по сопровождению земельных правоотношений и операций с недвижимостью юридической фирмы Howard Russia, важно, чтобы участок не был расположен на землях, ограниченных в обороте, не находился на землях общего пользования, и чтобы права на него не принадлежали третьим лицам. Необходимо, чтобы вид разрешенного использования (ВРИ) земельного участка соответствовал фактическому использованию. Например, если установлен ВРИ под склады или придорожный сервис, а лицо, самовольно занявшее участок, использует его под садоводство, то участок не будет предоставлен ему в законное пользование, поясняет Пискунов.

Участок может примыкать к вашему собственному участку, на котором уже возведен индивидуальный жилой дом или участок, используемый под садоводство и огородничество. А вот кусок земли, относящийся к улично-дорожной сети, предназначенный для использования неопределенным кругом лиц, оформить не получится. Аналогично, если вы выращиваете картошку возле железной дороги, сделать землю своей собственностью скорее всего не выйдет, так как она, вероятно, является частью охранной зоны железных дорог (пункт 4 статьи 105 ЗК РФ), поясняет ведущий юрист «Европейской юридической службы» Србуи Иващенко. Однако, как говорит Алексей Пискунов, участок может относиться и к землям населенных пунктов или землям сельскохозяйственного назначения, каждый случай надо рассматривать отдельно.

Существует и ряд других требований. В частности, минимальная площадь участка может устанавливаться законодательным органом власти, например, советом депутатов того или иного городского округа. В большинстве случаев она не установлена. Важно также, чтобы границы участка не пересекали границы лесничеств, лесопарков, водохранилищ, границы населенных пунктов и тому подобное, дополняет Виталий Титов.

Если же вы пользуетесь заброшенным участком соседа (то есть участком, принадлежащим третьему лицу), оформить его в собственность можно будет, только если вы сумеете договориться с этим соседом.

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