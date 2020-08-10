Оформление участка в собственность: как зарегистрировать самовольно занятую землю

Законодательство
Оформление самовольно занятых участков регулируются Земельным кодексом РФ (ЗК РФ), Гражданским кодексом РФ (ГрК РФ), Кодексом об административных правонарушениях РФ, а также Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
Кто может оформить право на участок
Узаконивать прибавление земли вправе физические лица и собственники земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного и дачного хозяйств, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, рассказывает юрист юридической службы «Единый центр защиты» Виталий Титов.
Требования к участку
По словам Алексея Пискунова, начальника управления по сопровождению земельных правоотношений и операций с недвижимостью юридической фирмы Howard Russia, важно, чтобы участок не был расположен на землях, ограниченных в обороте, не находился на землях общего пользования, и чтобы права на него не принадлежали третьим лицам. Необходимо, чтобы вид разрешенного использования (ВРИ) земельного участка соответствовал фактическому использованию. Например, если установлен ВРИ под склады или придорожный сервис, а лицо, самовольно занявшее участок, использует его под садоводство, то участок не будет предоставлен ему в законное пользование, поясняет Пискунов.
Существует и ряд других требований. В частности, минимальная площадь участка может устанавливаться законодательным органом власти, например, советом депутатов того или иного городского округа. В большинстве случаев она не установлена. Важно также, чтобы границы участка не пересекали границы лесничеств, лесопарков, водохранилищ, границы населенных пунктов и тому подобное, дополняет Виталий Титов.
Если же вы пользуетесь заброшенным участком соседа (то есть участком, принадлежащим третьему лицу), оформить его в собственность можно будет, только если вы сумеете договориться с этим соседом.
Как создать райский уголок за городом: 10 книг об обустройстве дачи мечты>>
Выявление собственника участка
Если вы не знаете, кому принадлежит земля, перед оформлением придется это выяснить. Для этого надо уточнить кадастровый номер и адрес земли. Сделать это можно, например, на публичной кадастровой карте онлайн.
Сделав принтскрин и распечатав его, следует обратиться в ближайший МФЦ, чтобы заказать выписку из ЕГРН. Стоимость выписки – 460 руб., срок подготовки – пять рабочих дней. Также возможно заказать электронную выписку, ее подготовят за три рабочих дня. В полученной выписке будет отражена информация о том, кому принадлежит земля.
Мак, грибы и конопля – какие растения под запретом на даче в Подмосковье>>
Обращение к собственнику
Выяснив, кто владелец земли, нужно обратиться к нему с просьбой продать ее или передать иным способом по согласованию между сторонами. Этот вариант подойдет в случае самовольного захвата территории соседа.
Проведение кадастровых работ
Если окажется, что земля не принадлежит физическому лицу, она муниципальная или не разграничена, следует обратиться в уполномоченный орган по распоряжению земельными участками. Как правило, это администрация населенного пункта, на территории которого находится земля (в Истре, например, этим заведует Управление имущественно-земельных отношений и аграрной политики администрации округа). Кадастровые работы проводятся платно, проводит их сам заявитель. Кадастровый инженер подготавливает межевой план участка.
Получение участка льготниками и участие в торгах
Если у заявителя есть какая-то льготная категория (в зависимости от региона это могут быть ветераны войн, инвалиды, многодетные семьи и тому подобное), которая подпадает под бесплатное предоставление или предоставление во внеочередном порядке за плату, то он может получить участок либо бесплатно, либо за деньги, но без торгов. Србуи Иващенко отмечает, что если у гражданина нет никакой льготной категории, а земля неразграниченная, региональная или муниципальная, то придется участвовать в торгах и выкупать участок.
После того, как участок сформирован заявителем, администрация самостоятельно организует торги. Уточнять порядок их проведения в каждом конкретном случае следует у организатора. Обычно торги проводятся с использованием информационного ресурса, например, https://investmoscow.ru/. Заинтересованное лицо подает заявку и оплачивает участие в торгах, поясняет Пискунов.
В итоге заключается договор аренды или купли-продажи. В случае если участок передается бесплатно, выдается постановление или распоряжение о передаче земли в собственность.
Новые тарифы на услуги ЖКХ в Подмосковье с 1 июля 2020 года>>
Кадастровый учет и оформление собственности
По словам Србуи Иващенко, для кадастрового учета и госрегистрации прав на новый участок нужно подготовить один комплект документов, так как эти процедуры обычно проводятся одновременно. Для этого обращаются в МФЦ или напрямую в Росреестр.
Необходимые документы
Список документов для госрегистрации права и кадастрового учета на образованный участок можно разделить на несколько типов.
Во-первых, правоустанавливающие документы. К ним относятся, в частности, согласно частям 8, 11 статьи 41 закона о госрегистрации недвижимости:
– правоустанавливающий документ на исходный или измененный земельный участок (участки). Представлять его не нужно, если право на участок зарегистрировано в ЕГРН;
– соглашение об образовании общей долевой собственности или совместной собственности, если объединяются участки, которые принадлежат вам и другим лицам;
– соглашение о разделе земельного участка, принадлежащего вам и другим лицам;
– соглашение (решение) о перераспределении земельных участков, находящихся в частной и государственной (муниципальной) собственности;
– решение суда, если образование участка проводится на его основании;
– письменное согласие третьих лиц на образование земельного участка, если оно является обязательным. Например, если земельный участок находится в ипотеке, потребуется письменное согласие залогодержателя.
Во-вторых, документы, касающиеся земельного участка:
– межевой план для проведения кадастрового учета;
– проект межевания территории или схема расположения земельного участка, если участок должен быть образован на их основании.
Также может потребоваться доверенность или другие документы, которые подтверждают полномочия и личность представителя. По своей инициативе вы можете представить и другие документы, необходимые для госрегистрации. В любом случае, точный список лучше уточнять в ответственных органах.
Подать документы должен собственник исходного земельного участка, если вы самовольно распоряжались, например, землей соседа. А вот при образовании участка из публичных земель заявление надо подавать самостоятельно, например, если с вами заключен договор о комплексном освоении территории или по вашему заявлению утверждена схема расположения земельного участка (пункты 5, 6 части 4 статьи 46.6 ГрК РФ, пункт 18 статьи 11.1 ЗК РФ).
Заявление о предоставлении участка следует подавать в уполномоченный орган власти через портал государственных услуг, МФЦ или напрямую в Росреестр. Размер госпошлины составит 350 рублей.
Сроки регистрации
Если проводится только кадастровый учет без одновременной госрегистрации, это займет 5 рабочих дней по общему правилу или 7 рабочих дней, если документы вы подали в МФЦ.
Если кадастровый учет проводится одновременно с госрегистрацией прав, процедура займет 10 рабочих дней по общему правилу или 12 рабочих дней при подаче через МФЦ.
Если заявление на регистрацию права собственности было подано отдельно, то потребуется 7 рабочих дней по общему правилу или 9 рабочих дней с даты приема в МФЦ.
Как оформить налоговую льготу на земельный участок в Подмосковье>>
Могут ли отказать
Уполномоченный орган власти или иной правообладатель участка не обязаны предоставлять самовольно занятый участок. Однако, например, прирезку участка – то есть увеличение фактической площади участка за счет самовольно занятых земель – осуществляют достаточно часто, потому что обычно это небольшие куски земли, неинтересные никому другому, уверяет Алексей Пискунов.
Србуи Иващенко говорит, что на практике оформление в собственность обычно занимает около года.
Как бесплатно получить землю в Подмосковье многодетным семьям>>
Приобретательная давность
Существует и альтернативный способ оформления участка в собственность.
Согласно статье 234 ГК РФ, гражданин, не являющийся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющий им как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет, приобретает на него право собственности.
Для установления этого права, как поясняет Алексей Пискунов, придется обращаться в суд и доказывать, что участком вы пользовались открыто, например, платили налоги и арендную плату.
Что будет, если участок не оформить в собственность
За самовольное занятие земельного участка предусмотрены штрафы. В статье 7.1 КоАП РФ устанавливается штраф в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, для граждан – в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5 000 рублей; для должностных лиц – от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 000 рублей; для юридических лиц – от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 100 000 рублей.
А в случае, если кадастровая стоимость земельного участка не определена, штраф для граждан составит от 5 000 до 10 000 рублей; для должностных лиц – от 20 000 до 50 000 рублей; для юридических лиц – от 100 000 до 200 000 тысяч рублей.
Нарушитель должен не только оплатить штраф, но и освободить землю. При этом лицо, допустившее самовольное занятие такого участка, за свой счет должно снести возведенные на нем постройки.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии