РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 авг. В первом полугодии текущего года в стационаре Московского областного онкодиспансера (МООД) в Балашихе пролечились более 8,5 тысячи человек, свыше 2,5 тысячам онкобольных сделали хирургические операции, сообщил главный врач ГБУЗ Московской области «МООД» Владимир Асташов.

МООД – одно из ведущих учреждений здравоохранения Подмосковья, оказывающее специализированную медицинскую помощь по профилю «онкология».

«Работа онкодиспансера не останавливалась ни на один день, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции. В отделениях проходило плановое, в том числе и хирургическое, лечение, последовательные курсы химио- или лучевой терапии», - сказал Асташов.

По его словам, за первое полугодие 2020 года хирургические операции были проведены более 2,5 тысячам пациентов. Всего же за это время в стационаре медицинского учреждения лечение получили более 8,5 тысячи человек.

Он добавил, что в наиболее напряженные месяцы в период пандемии, с марта по май текущего года, в круглосуточном стационаре МООД прошли лечение 4,2 тысячи человек, в дневном – 1 тысяча, в консультативно-диагностическом центре было принято более 27 тысяч человек.

В учреждении были предприняты все необходимые меры предосторожности во избежание заражения коронавирусной инфекцией: введен строгий противоэпидемиологический режим, сотрудники были полностью обеспечены всеми индивидуальными средствами защиты, всем дважды в день измеряли температуру. Пациенты также были оповещены о необходимости ношения медицинских масок.