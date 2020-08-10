РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 авг. В подмосковных Люберцах жителей округа призвали не водить автомобили в нетрезвом состоянии, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБД МУ МВД России «Люберецкое».

«В рамках проведения социального раунда «Трезвый водитель» сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» провели информационно-разъяснительную работу с посетителями организаций, оказывающих социально значимые услуги», - говорится в сообщении.

Среди таких организаций - Люберецкое отделение Федеральной налоговой службы, регистрационно-экзаменационное отделение ОГИБДД, МФЦ. Граждан проинформировали о важности неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и недопущении управления транспортным средством в состоянии опьянения.

С целью исключения несчастных случаев на дороге сотрудники ГИБДД призвали жителей незамедлительно сообщать о лицах, собирающихся управлять транспортными средствами в состоянии опьянения. Инспекторы выдали всем присутствующим визитки с телефонами дежурной части ГИБДД.

Также сотрудники ГИБДД напомнили посетителям об административной ответственности за данный вид нарушения, который влечет за собой наиболее тяжкие последствия. Всем посетителям при оказании государственных услуг выдали тематические памятки.