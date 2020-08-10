РИАМО - 10 авг. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый спорт­комплекс с футбольным полем, расположенный в районе Северное Медведково, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В его составе – футбольное поле с подогревом и легкоатлетическое ядро, где можно проводить и тренировки, и соревнования», – отметил Собянин.

Он уточнил, что здесь будут заниматься, прежде всего, воспитанники спортивных школ Москвы. В свободное от их тренировок время новый спорткомплекс будет открыт для всех желающих.

С осени нынешнего года спортивную подготовку здесь будут проходить около 200 человек. В радиусе двух километров от стадиона находятся 17 школ и четыре жилых комплекса.

Здесь планируют также проводить соревнования городского и межрегионального уровней.